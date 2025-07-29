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У Горлівці не вистачає трун, тіла ховають у мішках

29 липня 2025, 12:04

У Горлівці не вистачає трун, тіла ховають у мішках

Безіменні поховання «визволителів» у Горлівці. Мішки замість трун, хрести без імен — підсумок окупації. Ілюстрація: ШІ Безіменні поховання «визволителів» у Горлівці. Мішки замість трун, хрести без імен — підсумок окупації. Ілюстрація: ШІ

В окупованій Горлівці гостро не вистачає трун, а місцеві морги перевантажені. Про це повідомляє рух опору на тимчасово окупованих територіях «Жовта Стрічка».

За словами активістів, частину тіл окупантів ховають у поліетиленових мішках. Російських військових, привезених із різних регіонів РФ, також ховають на прифронтових цвинтарях — часто без упізнання, по 2-3 людини, у братських могилах під безіменними надгробками.

«Сумний і невідворотний кінець "визволителів", які приїхали на українську землю вбивати», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, окуповані Макіївка та Донецьк були атаковані безпілотниками у ніч на 29 липня.

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