У Горлівці не вистачає трун, тіла ховають у мішках

Безіменні поховання «визволителів» у Горлівці. Мішки замість трун, хрести без імен — підсумок окупації. Ілюстрація: ШІ

В окупованій Горлівці гостро не вистачає трун, а місцеві морги перевантажені. Про це повідомляє рух опору на тимчасово окупованих територіях «Жовта Стрічка».



За словами активістів, частину тіл окупантів ховають у поліетиленових мішках. Російських військових, привезених із різних регіонів РФ, також ховають на прифронтових цвинтарях — часто без упізнання, по 2-3 людини, у братських могилах під безіменними надгробками.



«Сумний і невідворотний кінець "визволителів", які приїхали на українську землю вбивати», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, окуповані Макіївка та Донецьк були атаковані безпілотниками у ніч на 29 липня.