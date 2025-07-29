Військова служба без вікових обмежень: закон набрав чинності

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє громадянам віком від 60 років проходити військову службу за контрактом. Інформація про це розміщена у картці відповідного законопроєкту на сайті Верховної Ради.



Згідно з документом, під час дії військового стану чоловіки та жінки, які досягли 60-річного віку, зможуть вступати на службу за контрактом за умови позитивного медичного висновку щодо придатності до служби. Допуск до служби здійснюється лише за наявності письмової згоди командира військової частини.



Якщо кандидат має офіцерське звання, його кандидатура також має отримати схвалення Генерального штабу ЗСУ чи іншого компетентного воєнного органу. Для всіх нових контрактників передбачено двомісячний випробувальний термін. Якщо у період військовослужбовець не підтвердить відповідність вимогам служби, контракт може бути розірвано достроково.

Закон не встановлює граничного віку для проходження служби за контрактом цієї категорії громадян. Початковий термін контракту становить один рік із можливістю продовження. Після закінчення воєнного стану контракт розривається автоматично. Також підставами для припинення служби залишаються: незадовільне проходження випробувального терміну та визнання професійної неспроможності.

Крім того, президент підписав закон, який запроваджує обов'язкову військову підготовку для студентів-медиків та фармацевтів, які навчаються за програмами вищої освіти, у рамках підготовки офіцерів запасу медичної служби.