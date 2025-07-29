Наліт дронів на Донецьк: пошкоджено бізнес-центр Ахметова

В окупованому Донецьку кілька районів залишаються без електропостачання через нічну атаку дронів.



У трьох знеструмлених шахтах було заблоковано гірників нічної зміни. В групуванні «ДНР» не уточнили, про які шахти йдеться.

У Ворошилівському районі пошкоджено скління у будівлі бізнес-центру «Пушкінський».

У Київському районі по вул. Артема та Миронова пошкоджено 2 житлові багатоквартирні будинки — балкон та скління.

Загалом на окупованій території Донецької області знеструмлено 544 трансформаторні підстанції. Тобто без світла залишаються 88 тисяч абонентів.

БЦ «Пушкінський» належить групі СКМ бізнесмена Ріната Ахметова. Група втратила контроль над своїми активами на непідконтрольній українській владі території Донбасу.