МіГ-29 ЗСУ знищив угруповання окупантів авіаударом на півдні

Авіаудар по ЗС РФ на півдні України.

На південному напрямку фронту, ймовірно — в районі Запорізької області, винищувач Повітряних сил ЗСУ МіГ-29 завдав точкового авіаудару по позиціях російських окупантів. Про це повідомили українські військові льотчики у своєму блозі «Соняшник».



Ціллю удару стало скупчення штурмових груп противника. За попередньою інформацією, уражений підрозділ може бути частиною одного з чеченських формувань «Ахмату», які діють на цьому напрямку.



Авіаудар був нанесений з використанням високоточного боєприпасу — ймовірно, керованої авіабомби типу JDAM-ER або аналогічної. На відео з дрона зафіксовано момент потужного вибуху в районі скупчення живої сили ворога.



Крім того, удар був проведений у тиловій смузі противника, що може свідчити про успішну роботу української розвідки та точну координацію Повітряних сил з іншими підрозділами.

Нагадаємо, МіГ-29 вдарив JDAM-ER по елеватору зі штурмовиками РФ, застосувавши бомбу GBU-62 JDAM-ER.