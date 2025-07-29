Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Кремль відкинув ультиматум Трампа: повномасштабна війна триває

29 липня 2025, 14:43

Кремль відкинув ультиматум Трампа: повномасштабна війна триває

Кремль відкинув ультиматум Трампа: повномасштабна війна триває

Кремль офіційно заявив, що попри різке скорочення термінів ультиматуму з боку президента США Дональда Трампа РФ не має наміру переглядати свою політику і відмовлятися від військових дій.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков підкреслив, що «операція» залишається чинною, при цьому Москва, як і раніше, виступає за «мирне врегулювання конфлікту».

Пєсков також зазначив, що можлива зустріч Володимира Путіна із Дональдом Трампом найближчим часом не планується. При цьому він додав, що Росія зацікавлена у відновленні діалогу зі США, але процес розвивається повільно.

Нагадаємо, Трамп озвучив ультиматум на адресу Росії, спочатку встановивши термін 50 днів, а потім скоротивши його до 10—12 днів, пригрозивши ввести 100-відсоткові торгові мита у разі відсутності прогресу.

ТЕГИ

Місця
США-Україна США-Росія
Інше
мирні ініціативи
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:46
На окупованій Донеччині виникли перебої у мобільному зв'язку через атаку безпілотників
14:36
У Донецьку — сильне задимлення: горять гаражі
12:20
Наліт дронів на Донецьк: пошкоджено бізнес-центр Ахметова
12:04
У Горлівці не вистачає трун, тіла ховають у мішках
00:02
Донецьк і Макіївку атакував рій дронів — міста частково без світла
19:00
Як влаштована Оленівська колонія зсередини — історія колишнього ув'язеного
16:18
Росія вивозить українських дітей на пропаганду під виглядом «подарунків»
14:32
В окупованому Донецьку виявили спекулянтів, які дорого продають дефіцитну воду
14:14
З'явилися подробиці про сильні пожежі в окупованому Маріуполі
13:15
В окупованому Маріуполі виникла сильна пожежа: над містом висить чорний дим
12:21
На окупованих територіях вшанували пам'ять жертв теракту в Оленівці
12:09
На окуповану частину Донеччини хочуть збільшити постачання води з Дону
14:47
Кондиціонер замість крана: у Макіївці збирають конденсат
21:14
На окупованій Донеччині проблема з водою: мешканці звернулися до Путіна
20:11
Поблизу Маріуполя міліє Старокримське водосховище, ситуація непроста
17:23
В Україну з окупації вдалося повернути ще одну групу дітей
16:30
У Луганську окупанти навчатимуть дітей збирати дрони
15:35
У Михайлівці гучно детонує склад боєприпасів РФ
14:05
У районі окупованого Харцизька пролунали вибухи — там чистять річку та водоймища
10:10
На окупованій частині Донечини, сподіваючись подолати кризу з водопостачанням, розмінують водосховище у Світлодарську
усі новини
16:08
Білорусь нарощує оборонне виробництво для потреб російського ВПК
15:46
На окупованій Донеччині виникли перебої у мобільному зв'язку через атаку безпілотників
15:45
Підрозділ «Хижак» евакуював десятьох поранених бійців на Покровському напрямку
14:48
На Херсонщині встановили ще два мобільних укриття
14:43
Кремль відкинув ультиматум Трампа: повномасштабна війна триває
14:36
У Донецьку — сильне задимлення: горять гаражі
13:58
Україна компенсує насильно переселеним українцям та їхнім нащадкам втрачене майно
13:40
МіГ-29 ЗСУ знищив угруповання окупантів авіаударом на півдні
13:00
П'ятеро людей загинули під час обстрілу Новоплатонівки в Харківській області
12:28
Військова служба без вікових обмежень: закон набрав чинності
12:20
Наліт дронів на Донецьк: пошкоджено бізнес-центр Ахметова
12:17
У селищі Слов'янської громади встановлюють нову водонапірну вежу
12:04
У Горлівці не вистачає трун, тіла ховають у мішках
11:52
Росія за добу вбила в Україні 22 особи, ще 85 поранила
11:16
ЗС РФ просунулися біля Полтавки та Воскресенки — DeepState
11:03
Російський FPV-дрон влучив у пожежний автомобіль у Костянтинівці: двох рятувальників поранено
10:42
Війська РФ за добу атакували населені пункти Донеччини понад 30 разів
10:34
Xiaomi — не просто телефон, а стиль життя на швидкості технологій (реклама)
10:25
СБУ зірвала спробу ФСБ убити командира «Вовків Да Вінчі»
10:23
Єрмак: Удар по виправній колонії у Запоріжжі — черговий воєнний злочин Росії
усі новини
ВІДЕО
Підрозділ «Хижак» евакуював десятьох поранених бійців на Покровському напрямку Підрозділ «Хижак» евакуював десятьох поранених бійців на Покровському напрямку
29 липня, 15:45
Україна компенсує насильно переселеним українцям та їхнім нащадкам втрачене майно Україна компенсує насильно переселеним українцям та їхнім нащадкам втрачене майно
29 липня, 13:58
Авіаудар по ЗС РФ на півдні України. МіГ-29 ЗСУ знищив угруповання окупантів авіаударом на півдні
29 липня, 13:40
Затриманий. СБУ зірвала спробу ФСБ убити командира «Вовків Да Вінчі»
29 липня, 10:25
ГУР застосували FPV-дрони у відкритому морі. ГУР уперше показало архівні кадри застосування FPV-дронів у морі
29 липня, 09:59
У Сальську Ростовської області БПЛА пошкодили нафтобазу та залізничний вузол У Сальську Ростовської області БПЛА пошкодили нафтобазу та залізничний вузол
29 липня, 08:08
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір