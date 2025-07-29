Кремль відкинув ультиматум Трампа: повномасштабна війна триває

Кремль офіційно заявив, що попри різке скорочення термінів ультиматуму з боку президента США Дональда Трампа РФ не має наміру переглядати свою політику і відмовлятися від військових дій.



Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков підкреслив, що «операція» залишається чинною, при цьому Москва, як і раніше, виступає за «мирне врегулювання конфлікту».



Пєсков також зазначив, що можлива зустріч Володимира Путіна із Дональдом Трампом найближчим часом не планується. При цьому він додав, що Росія зацікавлена у відновленні діалогу зі США, але процес розвивається повільно.

Нагадаємо, Трамп озвучив ультиматум на адресу Росії, спочатку встановивши термін 50 днів, а потім скоротивши його до 10—12 днів, пригрозивши ввести 100-відсоткові торгові мита у разі відсутності прогресу.