На окупованій Донеччині виникли перебої у мобільному зв'язку через атаку безпілотників

Оператор мобільного зв'язку «Фенікс», що працює на окупованій території Донецької області, повідомив про перебої у зв'язку в ряді населених пунктів, викликаних масованою атакою БПЛА на енергетичну інфраструктуру регіону.

Про це сьогодні повідомили у пресслужбі оператора, передає окупаційне видання ДАН.

Зазначається, що внаслідок масованої атаки безпілотних літальних апаратів на енергетичну інфраструктуру окупованої території, частково знеструмлені Донецьк, Макіївка, Ясинувата та ряд селищ.

«Минулої ночі обладнання зв'язку підтримувалося автономними джерелами живлення. Наразі більшість об'єктів переведено на штатне електропостачання», — йдеться у повідомленні.

Складна ситуація зберігається в Куйбишівському та Київському районах Донецька, Микитівському та Калінінському районах Горлівки, Червоногвардійському районі та кварталі «Східний» Макіївки, селищі Обрив Новоазовського району, смт Розівка Шахтарського району, селі Коньково Тельманівського району та в районі парку Машинобудивників у Ясинуватій.

У заяві йдеться, що аварійні бригади «Фенікса» спільно з регіональними службами працюють над усуненням наслідків атаки та підтримкою роботи базових станцій.

Нагадаємо, окуповані Макіївка та Донецьк були атаковані безпілотниками у ніч проти 29 липня. За повідомленнями місцевих жителів, у містах кілька годин активно працювала російська ППО. У нальоті брали участь десятки дронів.