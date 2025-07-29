Білорусь нарощує оборонне виробництво для потреб російського ВПК

Білорусь нарощує виробництво у ВПК для потреб РФ.

Попит на білоруські оборонні технології різко зріс, Росія шукає альтернативні джерела компонентів, зокрема для дронів та ракетного озброєння. Про це повідомили у пресслужбі Служби зовнішньої розвідки.



«Уряд Білорусі прискорює запуск виробництв, пов'язаних із безпілотниками, електронікою подвійного призначення та прицільною технікою. Проекти з військовим потенціалом стали пріоритетними в інноваційній стратегії країни, яка раніше фокусувалася на цивільних галузях — від агротехніки до фармацевтики», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, більшість пов'язаних з армією об'єктів мають бути побудовані та введені в експлуатацію протягом року-півтора.



Йдеться про завод із виробництва композитних елементів для БПЛА. Проект було заморожено ще 2020 року, але відновлено після початку війни. До кінця 2024 року підприємство було збудовано та оснащено, а вже у лютому 2025 року запущено. У березні воно вийшло на повну потужність.



Аналогічна динаміка на «Зеніт-БелОМО», де розгортається виробництво прицільних та автокомпонентів, орієнтованих на внутрішній ринок та партнерів із країн СНД. Запуск ліній заплановано на серпень, до кінця року завод має працювати на повну потужність.



Раніше ми писали, що з'явилися фотопідтвердження наявності ударного БПЛА «Герань-2» серії Ы в арсеналі збройних сил Республіки Білорусь.



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