Євросоюз попередив Україну про повне припинення фінансування до повернення незалежності НАБУ та САП

Представники Євросоюзу 24 липня повідомили по дипломатичних каналах уряд нового прем'єр-міністра України Юлії Свириденко, що призупиняють виділення всієї фінансової допомоги Києву.

Про це із посиланням на джерела пише видання «Економічна правда».

Зазначається, що причиною цього став ухвалений Володимиром Зеленським закон, який позбавив незалежності Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП).

«Все поставили на паузу до виправлення ситуації», — повідомило одне із джерел видання.

За даними «Економічної правди», йдеться про суму близько 20 мільярдів доларів — це частка Євросоюзу в ERA Loans, кредит під заставу заморожених російських активів.

Також це стосується кредитування від Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку, пише газета.

Раніше повідомлялося, що до Верховної Ради внесено законопроект про повноваження НАБУ та САП. Президентський законопроект Володимира Зеленського щодо повноважень антикорупційних органів — НАБУ та САП — був узгоджений із ключовими правоохоронними структурами.