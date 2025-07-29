Ракетний удар по Кам'янському: зросла кількість постраждалих, серед них — вагітна

Росіяни атакували Кам'янське. Фото: Сергій Лисак

У Кам'янському Дніпропетровській області різко зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного обстрілу 29 липня. Таким чином 22 цивільні дістали поранення. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Горбунов.



«22 особи постраждали внаслідок нічної атаки на Кам'янське. Серед них 10 медичних працівників: медсестри, акушери, анестезіолог», — уточнив він.





Крім того, одна з медичних працівників та вагітна дівчина госпіталізовані. Їхній стан залишається важким.



Раніше ми писали, що в Кам'янському одна з ракет зруйнувала триповерховий будинок, який не використовувався. Поблизу постраждали медустанови — пологовий будинок та відділення міської лікарні.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях