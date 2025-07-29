В окупованому Маріуполі підрахували бездомних собак

Собаки Маріуполя.

В окупованому Маріуполі налічується близько 10 тисяч бездомних собак. Про це повідомив так званий «голова» міста Антон Кольцов, передає маріупольська міськрада. За його словами, з 2022 року чисельність тварин зросла у 2,5 раза через відсутність стерилізації та притулків.



За більш ніж три роки окупації зафіксовано все більше випадків нападів тварин на людей. Попри регулярні обіцянки окупантів створити притулок, далі слів справа не просунулася.

Собаки Маріуполя.

Причиною ситуації стало знищення комунального підприємства «Щасливі тварини» під час блокади міста. Воно регулювало чисельність тварин, проводило стерилізацію та надавало тимчасове утримання.



За словами Кольцова, до кінця року планують стерилізувати 500 собак і знову оголошено плани з будівництва притулку. Однак розв'язати проблему з десятками тисяч безпритульних тварин без системного підходу неможливо.

Нагадаємо, 14 травня російські війська обстріляли притулок для тварин «Кот Бегемот» у Херсоні.