ЄС підготує дороги до швидкого перекидання військ на схід — Financial Times

Європейська транспортна інфраструктура — дороги, мости та залізниці — у нинішньому вигляді не здатна забезпечити оперативне перекидання танків, солдатів та військових вантажів у разі потенційного конфлікту з Росією. Про це заявив в інтерв'ю Financial Times єврокомісар з транспорту Апостолос Дзідзікостас.

За його словами, щоб модернізувати інфраструктуру та адаптувати її до потреб воєнного часу, потрібно близько 17 мільярдів євро. Зокрема, він наголосив, що танки НАТО вагою до 70 тонн можуть застрягти в тунелях під час передислокації до східного кордону ЄС. Наразі, зазначив єврокомісар, на перекидання військ та техніки із західної частини Європи на східну йдуть тижні, а іноді й місяці.

Дзідзікостас зазначив, що частина інфраструктури будувалася без урахування можливого військового використання. «У нас є старі мости, які потрібно оновити, вузькі — які потрібно розширити, і такі, яких зовсім немає, але їх необхідно збудувати», — додав він в інтерв'ю Financial Times.

Як повідомляє видання, Брюссель вже розробляє стратегію модернізації 500 об'єктів уздовж чотирьох військових коридорів, що проходять територією ЄС. Мета — забезпечити можливість перекидання військ «протягом кількох годин, максимум кількох днів» у разі загрози.

Проєкти, розроблені спільно з НАТО та військовим командуванням альянсу, тримаються в секреті з міркувань безпеки. Крім того, Євросоюз має намір спростити бюрократичні процедури, щоб, як висловився Дзідзікостас, «танки не застрягли у паперовій тяганині» під час перетину кордонів.

Нагадаємо, Кремль відкинув ультиматум Трампа про припинення війни в Україні: повномасштабна війна продовжується.