Над столицею Білорусі збили безпілотник: він був начинений тротилом та металевими кульками

Над Мінськом уночі було збито безпілотник, начинений вибухівкою. Ілюстративне фото

Безпілотник, збитий у небі над Мінськом у ніч проти 29 липня, був начинений тротилом та металевими кульками. Про це повідомив сьогодні Слідчий комітет Білорусі, передає видання Meduza.

Наголошується, що СК Білорусі розслідує кримінальну справу за фактом падіння безпілотника у Мінську.

За даними слідства, дрон було подавлено засобами радіоелектронної боротьби, після чого він без детонації впав на вулиці Матусевича.

«Уламки пошкодили припарковані автомобілі, серед місцевих жителів ніхто не постраждав», — йдеться у повідомленні.

Слідчі вилучили фрагменти корпусу та крил безпілотника, двигун, прилади навігації та бойову частину, яка, як заявили в СК, була начинена тротилом та «великою кількістю уражаючих елементів у вигляді металевих кульок».

Про те, якій країні належав безпілотник, у заяві СК Білорусі не згадується.