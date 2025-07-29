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Російські війська закріпилися біля Володимирівки на Донеччині

29 липня 2025, 17:37

Російські війська закріпилися біля Володимирівки на Донеччині

Опорний пункт біля Володимирівки. Опорний пункт біля Володимирівки.

Російські війська закріпилися на схід від села Володимирівка, що входить до Шахівської громади Покровського району Донецької області. Про це свідчить фото, оприлюднене військовим телеграм-каналом «Скадовський Захисник».

На знімку зафіксовано захоплений український опорний пункт. Геолокаційні ознаки вказують на те, що позиція розташована неподалік лісосмуги з видом у бік Володимирівки. Це свідчить про нещодавнє просування російських військ на цій ділянці фронту.

Судячи з фото, в районі Володимирівки оборону тримають підрозділи 117-ї та 157-ї окремих механізованих бригад, а також 82-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Раніше аналітики DeepState зафіксували просування ЗС РФ поблизу села Полтавка (Іллінівська громада), що в Краматорському районі — менш ніж за 11 км на північний схід від Володимирівки.

За даними Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00, на Покровському напрямку протягом доби зафіксовано 29 атак загарбників у районах 15 населених пунктів, зокрема й Володимирівки. Бої тривають у трьох локаціях.

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