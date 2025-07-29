З початку року на окуповані території України та регіони РФ «нештатно зійшли» вже 100 російських авіабомб

Російські авіабомби ФАБ-500

Вже 100 російських авіабомб «нештатно зійшли» на регіони Росії та окуповані території України у 2025 році. Одна з них упала прямо біля школи-інтернату. Діти не постраждали. Про це повідомляє видання ASTRA.

Ще 5 нових випадків падіння російських авіабомб зафіксувало видання на основі даних від джерел із 26 червня 2025 року.

Так, дві ФАБ впали у Бєлгородській області — ФАБ-250 на вулиці Перемоги у селі Богданівка у Новооскольському окрузі та ФАБ-500 у районі житлового будинку на вулиці Калініна у селі Бершакове у Шебекінському районі. Постраждалих немає.

Ще 2 російські авіабомби впали на окупованій частині Донецької області України — біля житлового будинку в Дебальцевому і прямо біля дитячої школи-інтернату в Ясинуватій. Бомби не вибухнули, їх ліквідували, ніхто не постраждав. Ще одна авіабомба впала в окупованому селі Високе на Запоріжжі, з'ясувала ASTRA.

Таким чином, редакції ASTRA відомо про як мінімум 100 авіабомб (93 ФАБи і 7 УМПБ) і три ракети, що впали з російських літаків у РФ і на окупованих територіях України з початку 2025 року.

У 2024 році на ці території впали щонайменше 165 авіабомб ФАБ.