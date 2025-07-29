Авіація ЗСУ завдала удару JDAM-ER по позиціях операторів дронів РФ

Момент удару ЗСУ по позиціях операторів дронів РФ у районі Тьоткіно, Курська область.

Винищувач Повітряних сил України завдав авіаудару по позиціях російських операторів БПЛА в районі села Тьоткіно Курської області, застосувавши високоточну авіабомбу GBU-62 JDAM-ER. Про це повідомляється в блозі пілотів ВПС України «Соняшник».



«Забили стадо росіян із пультами за один захід і пішли танцювати гопачок», — йдеться в описі до опублікованого відео.



Загалом за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили п'ять районів зосередження особового складу, озброєння і техніки противника, а також два пункти управління. Втрати російських військ за добу склали 1050 осіб.



Нагадаємо, український винищувач МіГ-29 скинув бомбу GBU-62 JDAM-ER на елеватор у селищі Тьоткіно, де перебували російські штурмовики.