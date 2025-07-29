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Між Слов'янськом та Святогірськом перестав ходити автобус

29 липня 2025, 19:11

Між Слов'янськом та Святогірськом перестав ходити автобус

Припинено автобусне сполучення між Слов'янськом та Святогірськом у Донецькій області Припинено автобусне сполучення між Слов'янськом та Святогірськом у Донецькій області

Святогірськ залишився без автобусного сполучення зі Слов'янськом. Про це сьогодні повідомив телеграм-канал «Краматорський пише».

Зазначається, що єдиний соціальний автобусний рейс, який сполучав Святогірськ зі Слов'янськом у Донецькій області, скасовано.

Причиною називають погіршення ситуації у сфері безпеки.

Згідно з офіційною інформацією, рейс Святогірськ – Слов'янськ (щовівторка) і у зворотному напрямку більше не здійснюватиметься.

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