Між Слов'янськом та Святогірськом перестав ходити автобус

Святогірськ залишився без автобусного сполучення зі Слов'янськом. Про це сьогодні повідомив телеграм-канал «Краматорський пише».
Зазначається, що єдиний соціальний автобусний рейс, який сполучав Святогірськ зі Слов'янськом у Донецькій області, скасовано.
Причиною називають погіршення ситуації у сфері безпеки.
Згідно з офіційною інформацією, рейс Святогірськ – Слов'янськ (щовівторка) і у зворотному напрямку більше не здійснюватиметься.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях