Між Слов'янськом та Святогірськом перестав ходити автобус

Припинено автобусне сполучення між Слов'янськом та Святогірськом у Донецькій області

Святогірськ залишився без автобусного сполучення зі Слов'янськом. Про це сьогодні повідомив телеграм-канал «Краматорський пише».

Зазначається, що єдиний соціальний автобусний рейс, який сполучав Святогірськ зі Слов'янськом у Донецькій області, скасовано.

Причиною називають погіршення ситуації у сфері безпеки.

Згідно з офіційною інформацією, рейс Святогірськ – Слов'янськ (щовівторка) і у зворотному напрямку більше не здійснюватиметься.