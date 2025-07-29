В окупованому Донецьку відновили енергопостачання після нічної атаки дронів

Енергетики підключили всі трансформаторні підстанції в окупованому Донецьку, які були знеструмлені після нічної масованої атаки безпілотників. Про це сьогодні повідомив «голова» міського округу Олексій Кулемзін, передає ДАН.

«У місті після проведення робіт з підключення до електрики всі трансформаторні підстанції працюють», — повідомив Кулемзін.

Нагадаємо, в ніч проти 29 липня було здійснено масовану атаку БПЛА на Донецьк і Макіївку.