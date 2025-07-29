Ймовірно, під російський удар потрапив полігон у Чернігові — Цаплієнко

Журналісти повідомляють про російський удар по військовому полігону у Чернігові. Ілюстративне фото

Жителі Чернігова та області почули потужний вибух після оголошення повітряної тривоги. Ймовірно, російські окупанти вдарили по військовому полігону. Про це повідомив український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

«Удар коригує аеророзвідка, може бути повторний удар», — написав він.

Військовий кореспондент Богдан Мірошников пише про приліт балістичної ракети. Історія «повторюється знову і знову», акцентував він увагу.

Моніторингові пабліки також повідомляють про ймовірний удар по військовому полігону в Чернігові. Однак інформація потребує підтвердження.

За даними російських військових пабліків, ракетний удар нібито уразив об'єкти 242 загальновійськового полігону Міноборони України в районі селища Гончарівське.

У Чернігівській ОВА та Генштабі ЗСУ на момент публікації новини не коментували дані про можливу атаку на полігон.

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня росіяни атакували колонію у Запоріжжі, вбивши щонайменше 16 людей. Також двоє людей загинули через приліт ракети по лікарні в Кам'янському Дніпропетровській області.