У Сухопутних військах ЗСУ підтвердили російський удар по військовому полігону: троє людей загинули

Російський удар по військовому полігону підтвердили у Сухопутних військах ЗСУ. Ілюстративне фото

Російські військові завдали ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ. Три особи загинуло,18 поранено. Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ.

Зазначається, що армія РФ увечері 29 липня завдала ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ.

Де саме було завдано удару, не повідомляється. За даними місцевих ЗМІ, йдеться про полігон у Чернігівській області.

«Незважаючи на заходи безпеки, на жаль, не вдалося повністю уникнути втрат серед особового складу. Станом на 21:30 відомо про трьох загиблих та 18 поранених військовослужбовців», — заявили українські військові.

У ЗСУ розпочали службове розслідування, пообіцявши притягнути до відповідальності посадових осіб, якщо буде встановлено, що їхні дії чи бездіяльність призвели до загибелі та поранення військовослужбовців.

Нагадаємо, мешканці Чернігова та області увечері 29 липня почули потужний вибух після оголошення повітряної тривоги. Ймовірно, російські окупанти вдарили по військовому полігону. Про це повідомив український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.