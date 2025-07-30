У Дружківці вночі безпілотник ударив по приватному будинку

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У середу, 30 липня, близько 03:17 FPV-дрон атакував приватний будинок на вулиці Богдана Кулакова (колишня Першотравнева) у місті Дружківка Донецької області. Про це повідомив телеграм-канал «Дружківка Info».

Зазначається, що внаслідок влучання був пошкоджений дах будинку. За попередніми даними, постраждалих серед мирного населення немає.

За минулу добу було зафіксовано п'ять російських обстрілів території Дружківської громади: один — у селищі Олексієво-Дружківка; чотири — у місті Дружківка.