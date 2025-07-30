РФ просунулася біля 5 сіл, але втратила за добу 890 військових

Дрон ЗСУ атакує окупанта.

За останню добу російські війська просунулися в районі п'яти населених пунктів, повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

Через Разіне ЗС РФ намагається оточити Мирноград.

За їхніми даними, загарбники наступають у напрямку сіл Разіне, Олександроград та Яблунівка Донецької області.

Яблунівка стоїть на шляху ЗС РФ у бік Костянтинівки.

Також фіксується просування у районі Темирівки (Запорізька область) та Маліївки (Дніпропетровська область) – на стику трьох регіонів.

Олександроград, Темирівка і Маліївка розташовані на стику Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей — район, за який намагається закріпитися армія РФ.

При цьому, за інформацією Генштабу ЗСУ, тільки за минулу добу Росія втратила близько 890 військових.