РФ просунулася біля 5 сіл, але втратила за добу 890 військових

За останню добу російські війська просунулися в районі п'яти населених пунктів, повідомляє аналітичний проєкт DeepState.
Через Разіне ЗС РФ намагається оточити Мирноград.
За їхніми даними, загарбники наступають у напрямку сіл Разіне, Олександроград та Яблунівка Донецької області.
Яблунівка стоїть на шляху ЗС РФ у бік Костянтинівки.
Також фіксується просування у районі Темирівки (Запорізька область) та Маліївки (Дніпропетровська область) – на стику трьох регіонів.
Олександроград, Темирівка і Маліївка розташовані на стику Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей — район, за який намагається закріпитися армія РФ.
При цьому, за інформацією Генштабу ЗСУ, тільки за минулу добу Росія втратила близько 890 військових.
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