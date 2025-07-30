Війська РФ тричі за добу дронами атакували Краматорськ: пошкоджено будинки та гаражі

Російські безпілотники тричі за минулу добу били по місту Краматорськ Донецької області. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, коментуючи наслідки обстрілу 29 липня.
Спочатку, о 17:15, дрон «Ланцет» вдарив у приватний сектор — пошкоджено житлові будинки.
Пізніше, о 18:10 та о 22:20, два безпілотники «Молнія-2» знову вдарили по житловій забудові та території автогаражного кооперативу.
«На щастя, обійшлося без постраждалих. Встановлюємо остаточні наслідки терору», — зазначив Гончаренко.
Тим часом місцеві жителі у пабликах повідомляли, що внаслідок нічного обстрілу спалахнули понад 15 гаражів.
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