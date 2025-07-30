Війська РФ тричі за добу дронами атакували Краматорськ: пошкоджено будинки та гаражі

Російські безпілотники атакували Краматорськ тричі за минулу добу: під удар потрапили будинки та гаражі. Фото з місцевих пабліків

Російські безпілотники тричі за минулу добу били по місту Краматорськ Донецької області. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, коментуючи наслідки обстрілу 29 липня.

Спочатку, о 17:15, дрон «Ланцет» вдарив у приватний сектор — пошкоджено житлові будинки.

Пізніше, о 18:10 та о 22:20, два безпілотники «Молнія-2» знову вдарили по житловій забудові та території автогаражного кооперативу.

«На щастя, обійшлося без постраждалих. Встановлюємо остаточні наслідки терору», — зазначив Гончаренко.

Тим часом місцеві жителі у пабликах повідомляли, що внаслідок нічного обстрілу спалахнули понад 15 гаражів.