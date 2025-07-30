Одна людина загинула, шістьох поранено на Донеччині за минулу добу внаслідок обстрілів армії РФ

Наслідки російського обстрілу одного із населених пунктів Донецької області за минулу добу. Фото: ОВА

Російська армія протягом минулої доби 38 разів обстріляла Донеччину: один загиблий, шестеро поранені. Про це станом на ранок 30 липня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район: у Покровську зруйновано приватний будинок, у Родинському пошкоджено багатоповерхівку. У Торецькому Шаховської громади постраждали 3 будинки. У Добропіллі пошкоджено 2 приватні будинки, у Білицькому поранено жінку, зруйновано 3 двоповерхові будівлі.

Краматорський район: у Слов'янську пошкоджено адмінбудівлю, житловий будинок та 5 автобусів. У Костянтинівці загинула людина, ще 4 дістали поранень. Зруйновано 8 багатоповерхівок, 6 приватних будинків та автомобіль.

Бахмутський район: у Сіверську пошкоджено 4 будинки, у Резниківці є поранений.

«З лінії фронту евакуйовано 626 осіб, у тому числі 55 дітей», — повідомив Вадим Філашкін.