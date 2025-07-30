В Бердянську було гучно: уражено пансіонат «Моряк»

У ніч проти середи, 30 липня, у тимчасово окупованому Бердянську пролунали потужні вибухи. За повідомленнями місцевих жителів, приблизно після другої години ночі звуки розривів було чути практично у всіх районах міста. Вибухи також долинали до окупованого Приморська, повідомляє Telegram-канал «БердянсЬк Сьогодні».

Джерело: t.me/brdVP



Примітно, що на цей час ворожі ресурси не оголошували повітряну тривогу. Окупаційна влада поки що ніяк не коментує подію.



Очевидці стверджують, що епіцентр вибухів припав на Бердянську косу. За попередньою інформацією, зафіксовано точне влучання.



Окупаційні сили частково перекрили рух на косі. Як повідомляється, метою атаки стала база відпочинку «Моряк», де, за даними джерел, розміщувалися російські військові.



Доступ до об'єкту наразі повністю заблокований, тому визначити масштаб руйнувань складно. Однак, судячи з мовчання окупаційної адміністрації та підвищеної активності військових у місті, наслідки, ймовірно, суттєві.



До окупації пансіонат «Моряк» використовувався як цивільний об'єкт — місце відпочинку. З початком повномасштабного вторгнення він був переобладнаний у військову базу, де зараз перебуває шпиталь російських військ.

Нагадаємо, окуповані Макіївка та Донецьк були атаковані безпілотниками у ніч проти 29 липня.