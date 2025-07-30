Окупанти оштрафували жителя Якимівки за публікацію 2014 року

Жителя селища Якимівка у Мелітопольському районі Запорізької області, яке знаходиться під тимчасовою окупацією, було оштрафовано на 10 000 рублів за публікацію в соціальній мережі, зробленої ще 2014 року. Про це повідомив Центр національного спротиву.



За версією окупаційної «прокуратури», у пості була «негативна характеристика за національною ознакою», що вони кваліфікували як прояв «екстремізму». Незважаючи на те, що з моменту публікації минуло понад десять років, чоловіка все ж таки притягли до адміністративної відповідальності.



«Цей випадок — черговий приклад того, як діє репресивна система: шукає приводи, щоб карати, навіть через роки», — йдеться у повідомленні.

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