Росія атакувала будівлю Сумської ОВА: є постраждалі

Вдень, 30 липня, російські війська завдали удару по будівлі Сумської обласної військової адміністрації, повідомила місцева влада у Facebook.

Атака сталася у самому центрі міста. Внаслідок удару постраждала 75-річна жінка — її з осколковим пораненням доправили до лікарні. Усім постраждалим надається необхідна допомога, на місці працюють екстрені служби.



Як уточнюється, це вже не перша атака на Сумську ОВА за останні дні. У п'ятницю та суботу будівля адміністрації вже зазнавала дронових ударів. Сьогоднішня атака — ще одна спроба знищення інфраструктури.



Росія систематично завдає ударів по цивільній та адміністративній інфраструктурі, прагнучи посіяти страх серед мирного населення та дестабілізувати обстановку у регіоні, йдеться у повідомленні Сумської ОВА.



Повторні удари по будівлі адміністрації свідчать про можливість подальших атак. Влада закликає громадян бути обережними і під час повітряних тривог уникати знаходження поряд з адміністративними будинками та об'єктами критичної інфраструктури.



Незважаючи на обстріли, команда Сумської ОВА продовжує роботу. «Усі необхідні рішення ухвалюються оперативно та без затримок», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 липня Суми атакували «шахеди»: у місті пролунали вибухи.