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З 2026 року на окупованих територіях України виплати по інвалідності будуть проводити лише за документами РФ

30 липня 2025, 15:38

З 2026 року на окупованих територіях України виплати по інвалідності будуть проводити лише за документами РФ

Ілюстративне фото Ілюстративне фото

Виплати по інвалідності на окупованих територіях України нараховуватимуть лише за російськими документами з 2026 року. Жителям регіонів необхідно пройти медогляд до кінця цього року. Про це повідомили у пресслужбі Соцфонду РФ, передає окупаційне видання ДАН.

«З 1 січня 2026 року виплати нараховуватимуться лише відповідно до законодавства РФ на підставі відомостей про інвалідність, встановлену органами медико-соціальної експертизи (МСЕ). Дані про огляд будуть передані до Соцфонду автоматично», — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що на даний момент пенсії та допомога по інвалідності можуть виплачуватись на підставі документів, виданих уповноваженими органами «ДНР», «ЛНР», на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, а також України.

«Однак з 2026 року виплати продовжаться лише на підставі російських документів, тому до кінця 2025 року мешканцям потрібно пройти медогляд», — йдеться у повідомленні.

Йдеться про щомісячну грошову виплату. Вона призначається інвалідам (дорослим та дітям), ветеранам та інвалідам Великої Вітчизняної війни, ветеранам бойових дій, які постраждали від радіації, Героям Росії та СРСР, членам сімей померлих та загиблих Героїв, ️повним кавалерам орденів Слави та Трудової Слави, Героям Труда та деяким іншим категоріям. Якщо той самий громадянин належить до кількох категорій, він може вибрати ту виплату, розмір якої більше.

За інформацією видання, для проходження процедури потрібно звернутися до бюро медико-соціальної експертизи, а потім всю інформацію передадуть СФР у рамках міжвідомчої взаємодії.

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