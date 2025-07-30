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Чоловік загинув у Миколаєві, тікаючи від ТЦК — ГБР

30 липня 2025, 15:38

Чоловік загинув у Миколаєві, тікаючи від ТЦК — ГБР

Чоловік загинув у Миколаєві, тікаючи від ТЦК — ГБР

Державне бюро розслідувань проводить перевірку обставин загибелі чоловіка у Миколаєві, який під час спроби втекти від представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) стрибнув із мосту.

За попередньою інформацією, інцидент стався 30 липня, близько 10:00 в одному із промислових районів міста. Спільний наряд — дільничний поліцейський та троє співробітників Корабельного та Заводського ТЦК та СП — зупинили чоловіка для перевірки документів. Однак він раптово побіг у бік пішохідного мосту, що перетинав автодорогу, і стрибнув із нього. Внаслідок падіння чоловік загинув.

На місці події працюють слідчі, проводиться огляд, встановлюється особа загиблого. Також опитуються учасники інциденту — співробітник поліції, представники ТЦК та СП — та можливі свідки. Слідство перевіряє інформацію про можливу приналежність загиблого до однієї з військових частин.

Досудове розслідування проводиться за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України — «перевищення влади чи службових повноважень військовою посадовою особою». Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

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