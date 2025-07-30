РФ вдарила по Костянтинівці: поранено цивільні, пошкоджено житлові будинки

Російські окупанти 30 липня атакували Костянтинівку за допомогою ствольної артилерії. Під удар потрапив житловий сектор міста. Є постраждалі. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«Внаслідок обстрілу постраждали двоє мирних мешканців. Обидва дістали поранення за місцем проживання. Наразі постраждалим надано необхідну медичну допомогу», — зазначив він.



Крім того, за словами Горбунова, внаслідок обстрілу пошкодження отримали фасади приватного та багатоквартирного житлових будинків.



Раніше ми писали, що місто Краматорськ Донецької області зазнало повторного обстрілу з боку російських окупаційних військ.

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