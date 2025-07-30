Росія масово застосовує хімічну зброю на Східному фронті

Служба безпеки України повідомляє про масове застосування Росією забороненої хімічної зброї на Східному фронті. За даними відомства, з початку повномасштабного вторгнення задокументовано понад 10 тисяч випадків хімічних атак проти Сил оборони України у різних напрямках.

Найбільш активно російські війська використовують хімзброю саме на східному напрямку, де йдуть запеклі бої. Також зафіксовано випадки застосування отруйних речовин під час обстрілу Нікопольського району Дніпропетровської області.

СБУ зазначає, що окупанти застосовують аерозольні гранати «К-51», «РГР» та «РГ-Во», споряджені токсичними речовинами подразнюючої дії — CS (хлорбензиліден малонітрил) та CN (хлорацетофенон). Крім того, задокументовані випадки використання ампул із хлорпікрином.

Особливу загрозу становлять атаки з використанням FPV-дронів: російські війська скидають хімічні заряди безпосередньо на позиції українських захисників. Після влучення в ціль отруйні речовини вражають слизові оболонки — в першу чергу очі та органи дихання, змушуючи бійців залишати укриття під прицільний вогонь ворога.

Застосування такої зброї порушує положення міжнародної Конвенції про заборону хімічної зброї від 13 січня 1993 року. Для документування цих військових злочинів та притягнення Росії до відповідальності СБУ співпрацює з міжнародними організаціями.

Частину речових доказів уже передано до Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) через Міністерство закордонних справ України. Зокрема, йдеться про проведення необхідних лабораторних досліджень та інформування міжнародної спільноти, йдеться на сайті відомства.

Нагадаємо, Росія масово застосовує хімічну зброю на Сіверському напрямку — бригада «Рубіж».