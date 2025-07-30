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В Україні затвердили порядок виплат 15 млн гривень сім'ям загиблих добровольців

30 липня 2025, 17:24

В Україні затвердили порядок виплат 15 млн гривень сім'ям загиблих добровольців

Кабінет міністрів у середу, 30 липня, ухвалив рішення на виконання закону про призначення одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих добровольців. Про це повідомили у пресслужбі Мінветеранів.

Виплати здійснюються в період:

з 24.02.2022 по 25.03.2022 – без уточнення території загибелі;

з 26.03.2022 - якщо військовослужбовець загинув на території бойових дій (відповідно до офіційного переліку).

Загальна сума виплати складає 15 мільйонів гривень. Виплата проводиться поетапно:

- 1/5 — одразу;

- 4/5 — рівними частинами протягом 40 місяців.

Як отримати кошти:

Заяву на виплату можна подати звичайною поштою або електронною поштою. Документи можна не дублювати, якщо інформація є у державних реєстрах – діє електронна взаємодія систем.

Своєю чергою Мінветеранов перевіряє дані, запитує інформацію про попередні виплати, може заслухати заявників та ухвалює рішення протягом 1 місяця.

Раніше ми писали, що мешканці будинку за адресою вулиця Комерційна, 3 у Краматорську вже можуть звертатись за компенсаціями у рамках державної програми «єВідновлення».

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