В Україні затвердили порядок виплат 15 млн гривень сім'ям загиблих добровольців

Кабінет міністрів у середу, 30 липня, ухвалив рішення на виконання закону про призначення одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих добровольців. Про це повідомили у пресслужбі Мінветеранів.



Виплати здійснюються в період:



з 24.02.2022 по 25.03.2022 – без уточнення території загибелі;



з 26.03.2022 - якщо військовослужбовець загинув на території бойових дій (відповідно до офіційного переліку).



Загальна сума виплати складає 15 мільйонів гривень. Виплата проводиться поетапно:



- 1/5 — одразу;



- 4/5 — рівними частинами протягом 40 місяців.



Як отримати кошти:



Заяву на виплату можна подати звичайною поштою або електронною поштою. Документи можна не дублювати, якщо інформація є у державних реєстрах – діє електронна взаємодія систем.



Своєю чергою Мінветеранов перевіряє дані, запитує інформацію про попередні виплати, може заслухати заявників та ухвалює рішення протягом 1 місяця.



Раніше ми писали, що мешканці будинку за адресою вулиця Комерційна, 3 у Краматорську вже можуть звертатись за компенсаціями у рамках державної програми «єВідновлення».

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