У лікарні Бердянська відключено систему подачі кисню

У Бердянську припинила працювати централізована система подачі кисню. Ілюстрація: ШІ

У міській лікарні тимчасово окупованого Бердянська перестала працювати централізована система подачі кисню, встановлена ще наприкінці 2021 року. Про це повідомляє рух опору «Жовта Стрічка».



За даними активістів, невідомо, куди зникло обладнання: його або вивезли в Росію, або на місці немає фахівців, здатних його обслуговувати. Кваліфікація медичних працівників, яких завозить РФ, раніше вже викликала серйозні питання, підкреслюють у русі.



У результаті важкі пацієнти змушені отримувати кисень через старі балони, які швидко закінчуються і потребують постійної заміни.

Раніше повідомлялося, що росіяни забирають кровозамінники із лікарень в окупованих містах.