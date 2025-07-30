Пожежі на Луганщині: вогонь підібрався до села

На окупованій території Луганської області вирують лісові пожежі, вогонь підійшов до села Боброве під Сіверськодонецьком (Сєвєродонецьком).



Пожежа охопила понад 310 гектарів. Є загроза для села, тож окупаційна влада готується оголосити евакуацію.

Ще одне вогнище зафіксовано у Новоайдарському окрузі на площі 16 гектарів, але там погрози населеним пунктам немає. Про це заявив так званий «перший віцепрем'єр ЛНР» Юрій Говтвін.



На день раніше на окупованій Луганщині загасили 41 пожежу. Вигоріла територія загальною площею понад 77 га.



Як повідомлялося, в окупованому Маріуполі сьогодні, 28 липня, спалахнули липня відразу дві великі пожежі.