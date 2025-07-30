На захопленій частині Луганщини зафіксовано масовий мор риби

На ТОТ Луганщини повідомляють про погіршення екології. Фото: соцмережі

Жителі окупованої частини Луганської області повідомляють про масову загибель риб у так званому «Луганському морі». Фахівці назвали ймовірну причину. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.



Зокрема мертву рибу викинуло на берег.



За попередньою інформацією, причиною мору риби могло бути скидання невідомих речовин.



Варто зазначити, що раніше мешканці скаржилися на поганий стан водосховища. За їхніми словами, воно давно потребувало очищення.



Своєю чергою експерти заявили, що загибель риби сталася через сильну спеку і, як наслідок, брак кисню у воді. Фахівці братимуть проби води, ґрунту з дна та самої загиблої риби для лабораторних досліджень.



Раніше ми писали, що окупаційна влада стверджує, що обсяг води Старокримського водосховища Маріуполя становить 11,5 млн кубометрів. Проте голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко додав, що ситуація з водою у місті складна.

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