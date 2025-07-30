Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

На захопленій частині Луганщини зафіксовано масовий мор риби

30 липня 2025, 19:24

На захопленій частині Луганщини зафіксовано масовий мор риби

На ТОТ Луганщини повідомляють про погіршення екології. Фото: соцмережі На ТОТ Луганщини повідомляють про погіршення екології. Фото: соцмережі

Жителі окупованої частини Луганської області повідомляють про масову загибель риб у так званому «Луганському морі». Фахівці назвали ймовірну причину. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Зокрема мертву рибу викинуло на берег.

За попередньою інформацією, причиною мору риби могло бути скидання невідомих речовин.

Варто зазначити, що раніше мешканці скаржилися на поганий стан водосховища. За їхніми словами, воно давно потребувало очищення.

Своєю чергою експерти заявили, що загибель риби сталася через сильну спеку і, як наслідок, брак кисню у воді. Фахівці братимуть проби води, ґрунту з дна та самої загиблої риби для лабораторних досліджень.

Раніше ми писали, що окупаційна влада стверджує, що обсяг води Старокримського водосховища Маріуполя становить 11,5 млн кубометрів. Проте голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко додав, що ситуація з водою у місті складна.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Луганська область

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
21:23
Російські загарбники утримують журналістку із Запорізької області в окупованому Донецьку
17:48
У лікарні Бердянська відключено систему подачі кисню
16:02
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн
15:38
З 2026 року на окупованих територіях України виплати по інвалідності будуть проводити лише за документами РФ
12:43
Окупанти оштрафували жителя Якимівки за публікацію 2014 року
11:33
ГУР виявило списки викрадених РФ українських дітей у Криму
11:25
В Бердянську було гучно: уражено пансіонат «Моряк»
10:50
На заводі в окупованому Луганську виявлено базу для дронів РФ
10:29
«Зуби дракона» замість води: у Маріуполі безперебійно працює бетонний завод
20:14
В окупованому Донецьку відновили енергопостачання після нічної атаки дронів
16:36
В окупованому Маріуполі підрахували бездомних собак
15:46
На окупованій Донеччині виникли перебої у мобільному зв'язку через атаку безпілотників
14:36
У Донецьку — сильне задимлення: горять гаражі
12:20
Наліт дронів на Донецьк: пошкоджено бізнес-центр Ахметова
12:04
У Горлівці не вистачає трун, тіла ховають у мішках
00:02
Донецьк і Макіївку атакував рій дронів — міста частково без світла
19:00
Як влаштована Оленівська колонія зсередини — історія колишнього ув'язеного
16:18
Росія вивозить українських дітей на пропаганду під виглядом «подарунків»
14:32
В окупованому Донецьку виявили спекулянтів, які дорого продають дефіцитну воду
14:14
З'явилися подробиці про сильні пожежі в окупованому Маріуполі
усі новини
21:23
Російські загарбники утримують журналістку із Запорізької області в окупованому Донецьку
20:49
У чотирьох містах Донеччини буде скорочено подачу води
20:41
Екіпаж «Білий янгол» збив російський дрон під час евакуації з Покровська
19:59
У Слов'янську змінили розклад руху тролейбуса до селища Билбасівка
19:39
РФ безуспішно атакувала біля кордону із Сумською областю — ISW
19:24
На захопленій частині Луганщини зафіксовано масовий мор риби
18:38
МіГ-29 ЗСУ знищив базу БПЛА РФ у Бєлгородській області ударом GBU-62
18:25
На фронті загинув російський полковник Михайло Лебедєв
17:48
У лікарні Бердянська відключено систему подачі кисню
17:24
В Україні затвердили порядок виплат 15 млн гривень сім'ям загиблих добровольців
16:48
Росія масово застосовує хімічну зброю на Східному фронті
16:27
РФ вдарила по Костянтинівці: поранено цивільні, пошкоджено житлові будинки
16:16
СБУ викрила двох «кротів» у ЗСУ
16:02
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн
15:38
Чоловік загинув у Миколаєві, тікаючи від ТЦК — ДБР
15:38
З 2026 року на окупованих територіях України виплати по інвалідності будуть проводити лише за документами РФ
15:11
Росія атакувала будівлю Сумської ОВА: є постраждалі
14:59
Житлова забудова у Краматорську була атакована безпілотником
14:21
Є «високі шанси», що бойові дії в Україні припиняться найближчим часом — прем'єр Польщі Туск
13:35
На Одещині чоловік у сукні намагався втекти за кордон
усі новини
ВІДЕО
Екіпаж «Білий янгол» збив російський дрон під час евакуації з Покровська Екіпаж «Білий янгол» збив російський дрон під час евакуації з Покровська
30 липня, 20:41
Момент удару по пункту операторів БПЛА. МіГ-29 ЗСУ знищив базу БПЛА РФ у Бєлгородській області ударом GBU-62
30 липня, 18:38
Росія масово застосовує хімічну зброю на Східному фронті Росія масово застосовує хімічну зброю на Східному фронті
30 липня, 16:48
СБУ викрила двох «кротів» у ЗСУ СБУ викрила двох «кротів» у ЗСУ
30 липня, 16:16
Старокримське водосховище продовжує висихати у липні 2025 року. Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн
30 липня, 16:02
Чоловік загинув у Миколаєві, тікаючи від ТЦК — ДБР Чоловік загинув у Миколаєві, тікаючи від ТЦК — ДБР
30 липня, 15:38

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір