РФ безуспішно атакувала біля кордону із Сумською областю — ISW

ЗС РФ намагаються просунутися поблизу кордону Курської області, але безрезультатно. Ілюстрація: ШІ

Російські війська 28-29 липня продовжували обмежені наступальні дії в прикордонних районах Курської області, але не домоглися просування. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).



За даними аналітиків, підрозділи 810-ї окремої бригади морської піхоти (Чорноморський флот) і 1427-го мотострілецького полку (сформованого під час мобілізації 2022 року) діють поблизу населених пунктів Тьоткіно і Новий Путь, на південний схід від Глушково.

Зазначається, що Росія зберігає активність на так званій «Північній осі» — з метою створення буферних зон на півночі України та виходу на відстань артилерійського удару по місту Суми.

Станом на 16:00 30 липня, за даними Генштабу ЗСУ, російські війська продовжують штурми українських позицій. Від початку доби зафіксовано 121 бойове зіткнення.



На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські захисники відбили 11 атак ворога, ще чотири бої тривають.