У Слов'янську змінили розклад руху тролейбуса до селища Билбасівка

З четверга, 31 липня, змінено розклад руху на тролейбусному маршруті №4 «Залізничний вокзал-Білбасівка». Про це повідомили у Слов'янській міській військовій адміністрації.



Як працюватимуть тролейбуси:



- Залізничний вокзал – 9:20, 17:10;



- Билбасівка - 6:23, 9:45, 17:40.



Раніше ми писали, що «Укрзалізниця» повідомила про зміну руху поїздів: «Пошкоджено вокзал у Павлограді, шляхи та контактну мережу. Постраждалих серед пасажирів і залізничників немає, всіх вдалося вчасно вивести укриття. Вранці ряд приміських поїздів відправляється зміненим маршрутом. Пішли на це з міркувань безпеки та заради можливості відремонтувати пошкодження», — йдеться у повідомленні.

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