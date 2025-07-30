Екіпаж «Білий янгол» збив російський дрон під час евакуації з Покровська

Російські окупанти намагалися атакувати поліцейський екіпаж «Білий янгол» під час чергової евакуації цивільних з прифронтового Покровська. Правоохоронцям удалося збити безпілотник російської армії. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Під час однієї з евакуацій ворожий дрон намагався атакувати екіпаж. Поліцейським вдалося вчасно збити його за допомогою спеціальної рушниці», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що заявки на евакуацію надходять постійно. За один рейс вдається вивезти до 8 осіб, для багатьох це єдиний шанс врятуватися. Люди поспіхом забирають тільки найнеобхідніше і свійських тварин і намагаються якнайшвидше залишити зону обстрілів.



Евакуйовані люди перебувають у безпеці.





Раніше ми писали, що евакуаційна група «Хижак» патрульної поліції витягла десятьох поранених бійців з-під ударів БпЛА. Евакуація відбувалася з лінії фронту на Покровському напрямі.

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