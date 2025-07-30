У чотирьох містах Донеччини буде скорочено подачу води

З 21:00 30 липня буде скорочено подачу води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



За його словами, у середу розпочнеться ремонт магістральної труби Другого Донецького водогону.



Водопостачання буде відновлено в повному обсязі, щойно фахівці завершать роботи.



Раніше ми писали, що у селищі Билбасівка Слов'янської громади Донецької областівстановлюють нову вежу Рожновського замість старої аварійної.

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