Трамп заявив, що українці можуть залишитися у США до кінця війни

Українці можуть залишитись у США до кінця війни. Фото: Ендрю Харнік

Глава Білого дому Дональд Трамп припустив, що українці, які зараз мешкають у Штатах через повномасштабну війну, зможуть залишитися в країні до закінчення бойових дій Відповідну заяву опублікував журналіст DW у Х.



Один із журналістів запитав президента США, чи дозволить він українцям залишитися в країні до закінчення широкомасштабного вторгнення.



«Я думаю, що так. До нас приїхало багато людей з України, і ми працюємо з ними», —казав він.



Нагадаємо, раніше Трамп озвучив ультиматум на адресу Росії, спочатку встановивши термін 50 днів, а потім скоротивши його до 10—12 днів, пригрозивши ввести 100-відсоткові торгові мита у разі відсутності прогресу.

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