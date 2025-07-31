Міноборони РФ оголосило про захоплення Часового Яру на Донеччині: карта DeepState це не підтверджує

Військове відомство Росії відрапортувало про захоплення міста Часів Яр у Донецькій області. Українська сторона це не підтверджує

Міністерство оборони Росії сьогодні вранці з позначкою «терміново» оголосило про захоплення міста Часів Яр у Бахмутському районі Донецької області.

«В результаті наступальних дій Південним угрупованням військ на Краматорсько-Дружківському напрямку звільнено місто Часів Яр Донецької Народної Республіки», — йдеться в повідомленні МО РФ.

Українська сторона поки що це не коментує. Карта DeepState зараз показує, що південну частину міста росіяни не контролюють.

Водночас боєць ЗСУ та військовий блогер під ніком «Бахмутський демон» сьогодні вранці у своєму телеграм-каналі лаконічно написав: «Часік. Нічого хорошого».

Пізніше він додав: «Але частина Часіка ще наша».