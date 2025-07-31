Минулої доби армія РФ вбила на Донеччині двох людей, ще десять травмували

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Внаслідок російських обстрілів за добу на Донеччині загинули двоє людей. Крім того, є постраждалі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 30 липня росіяни вбили 2 жителів Донецької області: у Софіївці», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ще 10 людей отримали поранення.



З початку повномасштабної війни в Донецькій області 3382 особи, отримали поранення — 7705. Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області представлена без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що в ніч на 31 липня війська РФ атакували Київ ракетами та дронами. Внаслідок прямого влучення по житловому будинку зруйновано під'їзд. Відомо про шість загиблих та 52 постраждалих. Серед загиблих – 6-річна дитина.

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