Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Обстріл Києва пошкодив інфраструктуру залізниці

31 липня 2025, 09:55

Обстріл Києва пошкодив інфраструктуру залізниці

Удар по УЗ. Удар по УЗ.

Унаслідок нічного ворожого обстрілу Києва пошкоджено залізничну інфраструктуру в одному з районів міста. Як повідомляє пресслужба «Укрзалізниці», рух поїздів на цій ділянці тимчасово здійснюється з використанням тепловозів.

Згідно з повідомленням, постраждалих серед працівників і пасажирів немає. На місці працюють усі необхідні служби.

Поїзди далекого сполучення продовжують рух за розкладом. Однак можливі незначні відхилення в графіку руху приміських поїздів Kyiv City Express на ділянці від станції Святошин до Київ-Пасажирського.

Раніше окупаційні війська РФ завдали ударів по портах та залізничній інфраструктурі Одеси.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Київ
Інше
пошкоджено залізничну інфраструктуру
Організації
Укрзалізниця

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:23
Паспорт або штраф: на окупованій частині Запоріжжя росіяни змушують оформлювати автостраховку російською
21:41
У Маріуполі загострюється проблема із водопостачанням: росіяни привезли цистерни з Петербурга
21:23
Російські загарбники утримують журналістку із Запорізької області в окупованому Донецьку
18:08
Пожежі на Луганщині: вогонь підібрався до села
17:48
У лікарні Бердянська відключено систему подачі кисню
16:02
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн
15:38
З 2026 року на окупованих територіях України виплати по інвалідності будуть проводити лише за документами РФ
12:43
Окупанти оштрафували жителя Якимівки за публікацію 2014 року
11:33
ГУР виявило списки викрадених РФ українських дітей у Криму
11:25
В Бердянську було гучно: уражено пансіонат «Моряк»
10:50
На заводі в окупованому Луганську виявлено базу для дронів РФ
10:29
«Зуби дракона» замість води: у Маріуполі безперебійно працює бетонний завод
20:14
В окупованому Донецьку відновили енергопостачання після нічної атаки дронів
16:36
В окупованому Маріуполі підрахували бездомних собак
15:46
На окупованій Донеччині виникли перебої у мобільному зв'язку через атаку безпілотників
14:36
У Донецьку — сильне задимлення: горять гаражі
12:20
Наліт дронів на Донецьк: пошкоджено бізнес-центр Ахметова
12:04
У Горлівці не вистачає трун, тіла ховають у мішках
00:02
Донецьк і Макіївку атакував рій дронів — міста частково без світла
19:00
Як влаштована Оленівська колонія зсередини — історія колишнього ув'язеного
усі новини
11:23
Паспорт або штраф: на окупованій частині Запоріжжя росіяни змушують оформлювати автостраховку російською
11:22
Росіяни вночі запустили Україною понад 300 дронів і 8 ракет — Зеленський
11:19
Війська РФ тричі обстріляли Костянтинівку вранці 31 липня: є пошкодження
10:50
Бійцю ЗСУ скинули з дрона електровелосипед для прориву з оточення
09:55
Обстріл Києва пошкодив інфраструктуру залізниці
09:49
Міноборони РФ оголосило про захоплення Часового Яру на Донеччині: карта DeepState це не підтверджує
09:48
Минулої доби армія РФ вбила на Донеччині двох людей, ще десять травмували
08:58
Росія завдала удару по Києву: відомо про шістьох загиблих, серед них — дитина
22:30
Трамп заявив, що українці можуть залишитися у США до кінця війни
21:41
У Маріуполі загострюється проблема із водопостачанням: росіяни привезли цистерни з Петербурга
21:23
Російські загарбники утримують журналістку із Запорізької області в окупованому Донецьку
20:49
У чотирьох містах Донеччини буде скорочено подачу води
20:41
Екіпаж «Білий янгол» збив російський дрон під час евакуації з Покровська
19:59
У Слов'янську змінили розклад руху тролейбуса до селища Билбасівка
19:39
РФ безуспішно атакувала біля кордону із Сумською областю — ISW
19:24
На захопленій частині Луганщини зафіксовано масовий мор риби
18:38
МіГ-29 ЗСУ знищив базу БПЛА РФ у Бєлгородській області ударом GBU-62
18:25
На фронті загинув російський полковник Михайло Лебедєв
18:08
Пожежі на Луганщині: вогонь підібрався до села
17:48
У лікарні Бердянська відключено систему подачі кисню
усі новини
ВІДЕО
Дрон доставляє електровелосипед українському військовому, який п’ять днів тримав оборону в оточенні — унікальна евакуаційна операція Нацгвардії. Бійцю ЗСУ скинули з дрона електровелосипед для прориву з оточення
31 липня, 10:50
Наслідки нічної атаки російських військ на Київ. Фото: МВС України Росія завдала удару по Києву: відомо про шістьох загиблих, серед них — дитина
31 липня, 08:58
Екіпаж «Білий янгол» збив російський дрон під час евакуації з Покровська Екіпаж «Білий янгол» збив російський дрон під час евакуації з Покровська
30 липня, 20:41
Момент удару по пункту операторів БПЛА. МіГ-29 ЗСУ знищив базу БПЛА РФ у Бєлгородській області ударом GBU-62
30 липня, 18:38
Росія масово застосовує хімічну зброю на Східному фронті Росія масово застосовує хімічну зброю на Східному фронті
30 липня, 16:48
СБУ викрила двох «кротів» у ЗСУ СБУ викрила двох «кротів» у ЗСУ
30 липня, 16:16
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір