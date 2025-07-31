Обстріл Києва пошкодив інфраструктуру залізниці

Удар по УЗ.

Унаслідок нічного ворожого обстрілу Києва пошкоджено залізничну інфраструктуру в одному з районів міста. Як повідомляє пресслужба «Укрзалізниці», рух поїздів на цій ділянці тимчасово здійснюється з використанням тепловозів.



Згідно з повідомленням, постраждалих серед працівників і пасажирів немає. На місці працюють усі необхідні служби.



Поїзди далекого сполучення продовжують рух за розкладом. Однак можливі незначні відхилення в графіку руху приміських поїздів Kyiv City Express на ділянці від станції Святошин до Київ-Пасажирського.

Раніше окупаційні війська РФ завдали ударів по портах та залізничній інфраструктурі Одеси.