Війська РФ тричі обстріляли Костянтинівку вранці 31 липня: є пошкодження

Наслідки російського обстрілу міста Костянтинівка на Донеччині вранці 31 липня. Фото: МВА

Місто Костянтинівка Краматорського району Донецької області зазнало трьох російських обстрілів вранці 31 липня. Пошкоджено будинки та вантажівку.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

За його словами, вранці російські війська тричі обстріляли Костянтинівку. Двічі удар завдавався із ствольної артилерії — снаряди поцілили у приватний сектор, де пошкоджено фасади близько п'яти житлових будинків.

Крім того, противник застосував ударний FPV-дрон, ціллю якого став вантажний автомобіль — він був серйозно пошкоджений.

«На щастя, внаслідок обстрілів ніхто з мешканців не постраждав», — повідомив Горбунов.

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів за добу на Донеччині загинуло двоє людей — у Софіївці.