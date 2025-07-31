Паспорт або штраф: на окупованій частині Запоріжжя росіяни змушують оформлювати автострахування російською

Окупаційна поліція зупиняє авто на ТОТ Запорізької області: без російського паспорта неможливо оформити автострахування — ще один інструмент примусової паспортизації. Ілюстрація: ШІ

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області загарбники запустили нову схему примусової паспортизації українців — через автострахування. Про це повідомляє рух спротиву «Жовта Стрічка».



За їхніми даними, окупаційна влада створила додаткові патрулі, які зупиняють автомобілі й перевіряють наявність російської «автоцивілки». За її відсутність — одразу штраф.



Однак отримати таку страховку можливо лише за наявності російського паспорта. Жодних альтернатив для власників українських документів на ТОТ не передбачено.

«Це черговий інструмент тиску й паспортизації. Люди змушені обирати: або оформити паспорт РФ, або залишитись без права керування авто», — кажуть активісти.



Це вже не перший випадок, коли росіяни використовують побутові чи юридичні обмеження як засіб примусу до колаборації.