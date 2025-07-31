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Паспорт або штраф: на окупованій частині Запоріжжя росіяни змушують оформлювати автострахування російською

31 липня 2025, 11:23

Паспорт або штраф: на окупованій частині Запоріжжя росіяни змушують оформлювати автострахування російською

Окупаційна поліція зупиняє авто на ТОТ Запорізької області: без російського паспорта неможливо оформити автострахування — ще один інструмент примусової паспортизації. Ілюстрація: ШІ Окупаційна поліція зупиняє авто на ТОТ Запорізької області: без російського паспорта неможливо оформити автострахування — ще один інструмент примусової паспортизації. Ілюстрація: ШІ

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області загарбники запустили нову схему примусової паспортизації українців — через автострахування. Про це повідомляє рух спротиву «Жовта Стрічка».

За їхніми даними, окупаційна влада створила додаткові патрулі, які зупиняють автомобілі й перевіряють наявність російської «автоцивілки». За її відсутність — одразу штраф.

Однак отримати таку страховку можливо лише за наявності російського паспорта. Жодних альтернатив для власників українських документів на ТОТ не передбачено.

«Це черговий інструмент тиску й паспортизації. Люди змушені обирати: або оформити паспорт РФ, або залишитись без права керування авто», — кажуть активісти.

Це вже не перший випадок, коли росіяни використовують побутові чи юридичні обмеження як засіб примусу до колаборації.

Переможемо цензуру разом!

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