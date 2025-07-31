Паспорт або штраф: на окупованій частині Запоріжжя росіяни змушують оформлювати автострахування російською

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області загарбники запустили нову схему примусової паспортизації українців — через автострахування. Про це повідомляє рух спротиву «Жовта Стрічка».
За їхніми даними, окупаційна влада створила додаткові патрулі, які зупиняють автомобілі й перевіряють наявність російської «автоцивілки». За її відсутність — одразу штраф.
Однак отримати таку страховку можливо лише за наявності російського паспорта. Жодних альтернатив для власників українських документів на ТОТ не передбачено.
«Це черговий інструмент тиску й паспортизації. Люди змушені обирати: або оформити паспорт РФ, або залишитись без права керування авто», — кажуть активісти.
Це вже не перший випадок, коли росіяни використовують побутові чи юридичні обмеження як засіб примусу до колаборації.
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