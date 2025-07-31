ППО збила 288 БПЛА і три крилаті ракети

ППО збила 288 БПЛА та три ракети. Фото: Вікіпедія

Російські окупанти в ніч на 31 липня запустили по Україні 309 БПЛА і 8 крилатих ракет. Протиповітряна оборона збила 291 ціль. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



Як зазначається, дрони були випущені з трьох напрямків — Брянськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ. Крім того, росіяни випустили вісім крилатих ракет Іскандер-К з Курської області.



Основний напрямок удару — Київ.





Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 288 ударних БПЛА та три крилаті ракети Іскандер-К.



Раніше ми писали, що в ніч на 31 липня війська РФ атакували Київ ракетами та дронами. Внаслідок прямого влучення по житловому будинку зруйновано під'їзд. Відомо про шість загиблих та 52 постраждалих. Серед загиблих – 6-річна дитина.

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