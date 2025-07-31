РФ використовує археологію для грабунку й пропаганди на ТОТ

Російська «археологічна експедиція» в Мангуп-Кале на тимчасово окупованій території. Фото: ЦНС

Росія продовжує використовувати історію як інструмент пропаганди — тепер і через археологію. Про це повідомляє Центр національного спротиву.



На тимчасово окупованих територіях Криму, в районі Мангуп-Кале (Бахчисарайський район), російські «археологи» розпочали незаконні розкопки. У них немає на це юридичних підстав - мета розкопок не наукова, а мародерська: вивезення цінних артефактів до Росії та переписування історичних фактів.



За даними ЦНС, подібні «експедиції» готуються і на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Їхнє завдання — створити псевдодокази «історичної належності» цих земель до РФ. Це не дослідження, а спроба вкрасти українське минуле — так само як і майбутнє.

Раніше повідомлялося, що ГУР виявило списки викрадених РФ українських дітей у Криму.