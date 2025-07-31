У Краматорському районі Донеччини потонула людина

У середу, 31 липня, у селищі Шабельківка Краматорського району Донецької області сталася НП. Рятувальники витягли тіло потопельника з місцевої водойми. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



У відомстві уточнили, що причини та обставини пригоди з'ясовують відповідні фахівці.



На Донеччині наразі відсутні офіційно дозволені місця для купання, а відпочинок на воді — заборонено. Це пов'язано з високим ризиком через наявність вибухонебезпечних предметів у водоймах.



Правила поведінки поблизу води:



- не купатися у стані алкогольного сп'яніння;



- не заходити у воду на незнайомих та неперевірених ділянках;



- не залишати дітей без нагляду;



- не пірнати.



Раніше ми писали, що у селі Олександрівка Краматорського району Донецької області 30 липня чоловіка виявили у річці загиблих.

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