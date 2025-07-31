У ЗСУ спростували захоплення Часового Яру російськими військами

Захоплення Часів Яру російською армією спростували у ЗСУ. Мапа DeepState

Міноборони Росії сьогодні вранці заявило про повне захоплення міста Часів Яр у Донецькій області. Спікер Оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця» ЗСУ Віктор Трегубов спростував цю заяву, назвавши її «черговим вкиданням на рівному місці», передає Інтерфакс-Україна.

При цьому, за даними українського OSINT-проекту DeepState від 30 липня, під контролем російської армії знаходяться східна та північна частини міста, але не Часів Яр повністю.

Часів Яр є ключовим транспортним вузлом для ЗСУ, що зв'язує Донецьку та Дніпропетровську області. Місто майже повністю зруйноване внаслідок боїв, які йдуть там уже понад рік.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони Росії сьогодні вранці з позначкою «терміново» оголосило про захоплення міста Часів Яр у Бахмутському районі Донецької області.