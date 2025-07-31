«АТЕШ» виявив радіолокаційну роту в Севастополі

Територія, де було виявлено розміщення РЛС 55Ж6У «Небо».

Українсько-кримськотатарський рух спротиву «АТЕШ» виявив окрему радіолокаційну роту окупантів у районі Фіолент (Севастополь). Це стратегічно важливий елемент ешелонованої системи ППО РФ, що контролює повітряний простір над західною частиною Криму.

Територія, де було виявлено розміщення РЛС 55Ж6У «Небо».

Агенти зафіксували розміщення РЛС 55Ж6У «Небо» — далекодіючої станції, здатної виявляти як аеродинамічні, так і балістичні цілі. Також виявлено щоглу з антеною для радіорелейного зв’язку, через яку здійснюється передача даних між командними пунктами, підрозділами та об’єктами ППО.



Об’єкт відіграє ключову роль у координації протиповітряної оборони Криму. Усі розвіддані вже передано Силам оборони України.

Раніше повідомлялося, що агент руху «АТЕШ» допоміг Силам оборони України знищити розрахунок РСЗВ «Град».