Рада повернула незалежність НАБУ та САП після протестів та тиску Заходу

Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт №13533, який відновлює незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За ініціативу проголосував 331 народний депутат.



Документ закріплює процесуальну незалежність керівництва САП від Генеральної прокуратури, а також уточнює повноваження та підпорядкованість детективів НАБУ. Зокрема, вони зобов'язані виконувати вказівки виключно прокурорів САП, а оперативну та технічну діяльність здійснюють за дорученням детективів НАБУ чи прокурорів САП.



Відповідно до закону, саме прокурор САП, а не генпрокурор, отримує право передавати кримінальні провадження детективам НАБУ. Також повертається норма, згідно з якою директор НАБУ за погодженням із САП може направити детективів розслідувати справи, які раніше перебували у віданні інших органів, — без необхідності одержання схвалення від генпрокурора.



Ухвалення закону стало реакцією на попередні зміни від 22 липня, коли Верховна Рада затвердила законопроєкт №12414, розширивши повноваження генпрокурора. Тоді йому було надано право контролювати САП, давати вказівки НАБУ, забирати справи та передавати їх іншим органам. Закон у стислий термін підписав президент Володимир Зеленський.



Проте вже 23 липня, після масштабних протестів та стурбованості міжнародних партнерів, президент пообіцяв внести новий законопроєкт, який «забезпечить силу системі правопорядку та відсутність російського втручання у діяльність органів правопорядку».



Представники Євросоюзу 24 липня повідомили дипломатичними каналами уряду нового прем'єр-міністра України Юлії Свириденко, що призупиняють виділення всієї фінансової допомоги Києву.



З 22 липня у Києві та інших містах щодня відбувалися масові протести. Першого дня акції біля Театру імені Івана Франка зібралося понад 5,8 тис. осіб, другого дня — понад 9,5 тис., третього — понад 4,1 тис. Мітинги тривали до кінця місяця.



31 липня чергова акція на підтримку незалежності НАБУ та САП відбулася у Маріїнському парку біля будівлі парламенту.